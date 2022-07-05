Липень, 05 в 0:13

Під час повномасштабної війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Луганської області.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE.

– Наступ у Луганській області – це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що твориться у військах Росії, – зазначив він.

За словами Арестовича, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне – це міста середньої величини. Окупанти брали їх 90 діб із великою кількістю військових, втратили велику кількість людей.

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– Ми з Лисичанська просто відступили. У Сєвєродонецьку вони ще півтори доби воювали з порожнім містом, у Лисичанську теж саме було дві доби. Де вони візьмуть оперативні резерви для того, що взяти ще одне місто? Хочуть взяти Слов’янськ і Краматорськ? – каже радник керівника ОП.

Нагадаємо, що раніше Арестович повідомляв, що РФ не вдалося повністю захопити Луганську область. До того ж ЗСУ у Лисичанську та Сєвєродонецьку вдалося ліквідувати понад 7 тис. окупантів.

Фото: Сергій Гайдай