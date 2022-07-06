Липень, 05 в 22:08

Українцям не слід думати, що відсутність повітряної тривоги в якихось областях піддається логіці, тому не слід себе накручувати.

Про це під час вечірнього звернення 5 липня заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вночі 5 липня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога, коли до цього – в столиці та в деяких областях – тривоги не було вже певний час.

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– Дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються… Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя в народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються, – розповів він.

Президент заявив, що завданням для українців сьогодні є збереження себе та своїх емоцій, а також максимальна допомога обороні України.

– Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. І ми жодного дня не скорочували й не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи. Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб, – сказав він.

Президент також згадав про розмову з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який протягом 5 липня оголосив про розширення безпекової допомоги Україні ще на £100 млн.

– Це на додачу до пакету оборонної підтримки на £1 млрд, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас, – сказав президент.

Володимир Зеленський також обговорив з Борисом Джонсоном систему гарантій безпеки для України.

Зокрема, президент Зеленський заявив, що Україна потребує вже зараз визначеності з безпековим простором.

– Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери і у Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій, – пояснив він.

Крім того, Володимир Зеленський доручив військовому керівництву України доповісти про дозвіл для виїзду з областей та попросив Генштаб ЗСУ не приймати подібних рішень без його відома. Він пообіцяв розібратись із проясненням дозволів.