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Факти / Україна

РФ погрожує застосуванням 40 крилатих ракет з акваторії Чорного моря – ОК Південь

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські кораблі
Фото: Depositphotos

В акваторії Чорного моря Росія утримує корабельне угруповання з чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв з 40 крилатими ракетами на борту.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

– Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет, – повідомляють українські військові.

Тобто ворог збільшив угруповання кораблів у Чорному морі. Вранці повідомлялося про три кораблі та два підводні човни.

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Водночас російська пропаганда поширює інформацію, що нібито всі бази відпочинку, готелі та дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені “бойовиками-нацистами”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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