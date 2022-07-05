РФ погрожує застосуванням 40 крилатих ракет з акваторії Чорного моря – ОК Південь

Липень, 05 в 17:11

В акваторії Чорного моря Росія утримує корабельне угруповання з чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв з 40 крилатими ракетами на борту.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

– Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет, – повідомляють українські військові.

Тобто ворог збільшив угруповання кораблів у Чорному морі. Вранці повідомлялося про три кораблі та два підводні човни.

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Водночас російська пропаганда поширює інформацію, що нібито всі бази відпочинку, готелі та дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені “бойовиками-нацистами”.

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