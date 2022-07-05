Спонсорували війну: в Україні арештували активи підприємства та банку бізнесмена з РФ
В Україні заарештовано активи підприємства та банку, які спонсорували російську агресію проти нашої держави. Арешт було накладено за ініціативи Служби безпеки України.
Як поінформували в пресслужбі СБУ, йдеться про арешт рухомого і нерухомого майна та корпоративних прав компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв, а також одного із комерційних банків.
Приблизна вартість майна обох юридичних осіб, на яке наклав арешт суд, становить майже 880 млн грн, а корпоративних прав – перевищує 1,2 млрд грн.
Їх назви в спецслужбі не озвучили. Лише зазначається, що кінцевим бенефіціаром підприємства та банку є громадянин Росії.
– Встановлено, що частина прибутку цих підприємств ішла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення, – наголошується в повідомленні.
В СБУ також уточнили, на що саме накладено арешт:
1. У випадку компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв арештовано корпоративні права (100% статутного капіталу в розмірі до 125 млн грн); 9 легкових авто (на суму понад 3 млн грн); 282 950 пляшок алкоголю (на суму понад 24, 5 млн грн); 5 рахунків у банках України.
2. Що стосується комерційного банку, арештовано 100% його акцій (на понад 1 млрд грн); будівлю в центрі Києва площею понад 3 тис. кв. м (вартістю до 850 млн грн); 5 авто (на суму майже 1,5 млн грн).
СБУ розслідує діяльність підприємства та банку за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
Заблоковані активи планується вилучити на користь України.
За даними ЗМІ, йдеться про арешт акцій та майна алкогольного дистрибʼютора ТОВ Руст Україна та банку Форвард. За інформацією системи YouControl, контролером підприємства Руст Україна є ТОВ Пасалба ЛТД, зареєстроване на Кіпрі.
Водночас кінцевим бенефіціаром банку Форвард є ЗАТ Банк Русскій стандарт.
Бенефіціаром обох юридичних осіб виступає російський підприємець Рустам Таріко – власник російського банку Русскій стандарт та алкогольного холдингу Roust.
Джерело: Економічна правда