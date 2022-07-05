Липень, 05 в 15:46

В Україні заарештовано активи підприємства та банку, які спонсорували російську агресію проти нашої держави. Арешт було накладено за ініціативи Служби безпеки України.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, йдеться про арешт рухомого і нерухомого майна та корпоративних прав компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв, а також одного із комерційних банків.

Приблизна вартість майна обох юридичних осіб, на яке наклав арешт суд, становить майже 880 млн грн, а корпоративних прав – перевищує 1,2 млрд грн.

Зараз дивляться

Їх назви в спецслужбі не озвучили. Лише зазначається, що кінцевим бенефіціаром підприємства та банку є громадянин Росії.

– Встановлено, що частина прибутку цих підприємств ішла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення, – наголошується в повідомленні.

В СБУ також уточнили, на що саме накладено арешт:

1. У випадку компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв арештовано корпоративні права (100% статутного капіталу в розмірі до 125 млн грн); 9 легкових авто (на суму понад 3 млн грн); 282 950 пляшок алкоголю (на суму понад 24, 5 млн грн); 5 рахунків у банках України.

2. Що стосується комерційного банку, арештовано 100% його акцій (на понад 1 млрд грн); будівлю в центрі Києва площею понад 3 тис. кв. м (вартістю до 850 млн грн); 5 авто (на суму майже 1,5 млн грн).

СБУ розслідує діяльність підприємства та банку за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Заблоковані активи планується вилучити на користь України.

Спонсорували війну: в Україні арештували активи підприємства та банку бізнесмена з РФ / 2 фотографии

За даними ЗМІ, йдеться про арешт акцій та майна алкогольного дистрибʼютора ТОВ Руст Україна та банку Форвард. За інформацією системи YouControl, контролером підприємства Руст Україна є ТОВ Пасалба ЛТД, зареєстроване на Кіпрі.

Водночас кінцевим бенефіціаром банку Форвард є ЗАТ Банк Русскій стандарт.

Бенефіціаром обох юридичних осіб виступає російський підприємець Рустам Таріко – власник російського банку Русскій стандарт та алкогольного холдингу Roust.

Джерело: Економічна правда