У Бердянську чути сильні вибухи – що відомо
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Надвечір 5 липня у центрі Бердянська пролунали сильні вибухи. Ймовірно, був удар у морський порт.
Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах. Зазначається, що силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні Скловолокно.
Офіційного підтвердження наразі немає. До того ж повітряна тривога у регіоні не оголошена.
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