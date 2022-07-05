Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Бердянську чути сильні вибухи – що відомо

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
вибух
Фото: Depositphotos

Надвечір 5 липня у центрі Бердянська пролунали сильні вибухи. Ймовірно, був удар у морський порт.

Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах. Зазначається, що силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні Скловолокно.

Офіційного підтвердження наразі немає. До того ж повітряна тривога у регіоні не оголошена.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську – Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка