У Харкові ввечері пролунало декілька вибухів – що відбувається
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У Харкові ввечері 5 липня пролунали вибухи.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що, за попередньою інформацією, прилетіли три ракети, дві з яких знищила ППО.
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Офіційної інформації щодо вибухів у Харкові та області поки що немає.
Крім того, російські загарбники завдали ударів по Хмельницькій області. По регіону прилетіли три російські ракети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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