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Факти / Україна

У Харкові ввечері пролунало декілька вибухів – що відбувається

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
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вибухи у харкові

У Харкові ввечері 5 липня пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що, за попередньою інформацією, прилетіли три ракети, дві з яких знищила ППО.

Зараз дивляться

Офіційної інформації щодо вибухів у Харкові та області поки що немає.

Крім того, російські загарбники завдали ударів по Хмельницькій області. По регіону прилетіли три російські ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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