У Хмельницькій області пролунали вибухи – є прильоти
На Хмельниччині під час повітряної тривоги 5 липня пролунали вибухи. В Хмельницькому районі зафіксували обстріли.
Оновлено о 21.10. Очільник Хмельницької ОВА підтвердив, що по регіону прилетіли три російські ракети. Він виїхав на місце події і повідомить деталі вже звідти.
Раніше обстріли Хмельницька підтвердив міський голова міста Олександр Симчишин.
– Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації, – зазначив він.
За попередньою інформацією, в області спрацювала протиповітряна система оборони. Ймовірно, ППО збила мінімум одну ракету. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.
Зазначимо, що у місті та області вже скасували повітряну тривогу. Однак місцевих закликають не нехтувати сигналами і одразу прямувати в укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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