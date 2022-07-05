Липень, 05 в 20:10

На Хмельниччині під час повітряної тривоги 5 липня пролунали вибухи. В Хмельницькому районі зафіксували обстріли.

Оновлено о 21.10. Очільник Хмельницької ОВА підтвердив, що по регіону прилетіли три російські ракети. Він виїхав на місце події і повідомить деталі вже звідти.

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Раніше обстріли Хмельницька підтвердив міський голова міста Олександр Симчишин.

– Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації, – зазначив він.

За попередньою інформацією, в області спрацювала протиповітряна система оборони. Ймовірно, ППО збила мінімум одну ракету. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

Зазначимо, що у місті та області вже скасували повітряну тривогу. Однак місцевих закликають не нехтувати сигналами і одразу прямувати в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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