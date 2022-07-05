Липень, 05 в 16:48

Станом на сьогодні втрати російських військових на війні в Україні становлять до 115 тис. вбитими та пораненими.

Про це в ефірі каналу Ходорковский LIVE повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять від 95 до 115 тис. убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тис. військовослужбовців, а приватні військові компанії – від 10 до 12 тис. Решта – поранені, – розповів радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що від військових частин, що захоплюють так звану ЛНР, залишилося 25-35% живої сили.

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Також, за його словами, в РФ проводиться прихована мобілізація, а боєздатність окремих частин російської армії впала на 60-70%.

– Людей забирають, не особливо сильно готують. Тому що підготовлених частин вже дуже мало. Вони всі перемелені. Безумовно, формування батальйонно-тактичних груп триває нескінченно, – сказав він.

Раніше у Генштабі повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували щонайменше 36 350 окупантів.

Найбільших втрат російський ворог зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.