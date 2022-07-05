Я розмовляю російською: СБУ затримала харків’янина, який коригував ворожі обстріли в області
Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб РФ.
У ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:
- 3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
- блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.
Також на фото можна поміти проросійський настрій у квартирі харків’янина. Наприклад, на стіні висить портрет Леніна, а поряд лежить емблема з написом: “Я розмовляю російською”.
Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії.
речі, СБУ викрила помічника нардепа, який, будучи російським агентом, здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. За це чоловік отримував від російських спецслужб від $1,5 до 4 тис.
Джерело: СБУ
Фото: СБУ