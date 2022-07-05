Євро знову подорожчав, долар тримається на тому ж рівні – курс валют на 5 липня
За офіційним курсом Нацбанку, 5 липня курс гривні щодо євро збільшився на 6 копійок. Курс долара не змінився порівняно з 4 липня.
У банках України, за даними порталу Minfin, середній курс долара 5 липня – на рівні 35,00-35,57 грн, євро – 36,30-37.20 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
Курс валют в Ощадбанку:
Курс валют в Монобанку:
Курс валют в Райффайзен Банку:
Курс валют в УкрСиббанку:
До речі, середній курс української гривні у банках Польщі станом на 5 липня 2022 року становить 0,126 злотих за 1 грн.
Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ
Фото: Depositphotos