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Факти / Україна

Євро знову подорожчав, долар тримається на тому ж рівні – курс валют на 5 липня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Курс долара

За офіційним курсом Нацбанку, 5 липня курс гривні щодо євро збільшився на 6 копійок. Курс долара не змінився порівняно з 4 липня.

У банках України, за даними порталу Minfin, середній курс долара 5 липня – на рівні 35,00-35,57 грн, євро – 36,30-37.20 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют в Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

До речі, середній курс української гривні у банках Польщі станом на 5 липня 2022 року становить 0,126 злотих за 1 грн.

Джерело: ПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкНБУ

Фото: Depositphotos

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