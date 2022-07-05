Липень, 05 в 11:37

За офіційним курсом Нацбанку, 5 липня курс гривні щодо євро збільшився на 6 копійок. Курс долара не змінився порівняно з 4 липня.

У банках України, за даними порталу Minfin, середній курс долара 5 липня – на рівні 35,00-35,57 грн, євро – 36,30-37.20 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют в Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

До речі, середній курс української гривні у банках Польщі станом на 5 липня 2022 року становить 0,126 злотих за 1 грн.

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ

Фото: Depositphotos