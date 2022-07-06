Липень, 05 в 22:50

У російської армії проблеми з резервами, оскільки їм доводиться перекидати війська з однієї ділянки фронту на іншу.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE.

– Російські війська вже навіть не можна називати наступаючими. Не склалося щось із мобілізацією, перекиданням, відновленням боєздатності. Пауза в темпах – провісниця дуже великих неприємностей найближчим часом. Неприємність полягатиме в тому, що резервів не буде і доведеться кидати резерви з Запорізького напрямку на Херсон на відстань 313 км. Перекидання військ на такі дистанції – це ознака дуже важкого стану справ із особовим складом, технікою, – сказав він.

За словами Арестовича, російська армія досягла піку своєї ефективності три тижні тому під час військової операції у Сєвєродонецьку і Лисичанську.

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