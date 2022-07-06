Їх чекають великі неприємності: Арестович про проблеми з резервами в армії РФ
У російської армії проблеми з резервами, оскільки їм доводиться перекидати війська з однієї ділянки фронту на іншу.
Про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE.
– Російські війська вже навіть не можна називати наступаючими. Не склалося щось із мобілізацією, перекиданням, відновленням боєздатності. Пауза в темпах – провісниця дуже великих неприємностей найближчим часом. Неприємність полягатиме в тому, що резервів не буде і доведеться кидати резерви з Запорізького напрямку на Херсон на відстань 313 км. Перекидання військ на такі дистанції – це ознака дуже важкого стану справ із особовим складом, технікою, – сказав він.
За словами Арестовича, російська армія досягла піку своєї ефективності три тижні тому під час військової операції у Сєвєродонецьку і Лисичанську.
– Резерви вже на паузі, як мінімум. Я ще вірю, що вони десь щось там зберуть, але насправді, якби могли зібрати – зібрали б вже. Вони піднялися за час Лисичансько-Сєвєродонецької операції на пік своєї бойової готовності. Більше і сильніше російська армія навряд чи буде вже в цій війні, ніж те, що вони досягли станом на три тижні тому приблизно, – додав він.