Липень, 05 в 15:41

Російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівщини. Вдень 5 липня під ворожий обстріл потрапила територія біля села Блешня Семенівської громади.

Зафіксовано близько 50 пострілів з РСЗВ та артилерії. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

– Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів – приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню), та ще 10, ймовірно, з артилерії, – зазначив він.

За інформацією Чауса, попередньо жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

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Зазначимо, що сьогодні окупанти атакували Дніпропетровську область відразу сімома ракетами.

Шість із них наші військові збили над Дніпром та Синельниківським районом. У місті Покров зафіксовано “приліт” у приватний сектор. Там зруйновані кілька будинків, ще в кількох повибивало шибки.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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