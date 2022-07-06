30-річні мужики бояться сюди їхати: окупант розповів про проблеми між військами РФ та “ДНР”
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Російський агресор розповів під час розмови зі своєю дівчиною Анастасією про те, які проблеми виникають між військовими Російської Федерації та мобілізованими з так званої ДНР.
Це випливає із перехоплення Головного управління розвідки Міноборони, опублікованого у середу, 6 липня.
Як повідомляється, за даними агресора, мобілізовані так званої ДНР не вважають, що вони заодно із російською армією, і позиціонують себе окремо від них.
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Він розповів, що їх дурять, і висловив своє ставлення до російської армії та до того, що вона робила вісім років.
Також він заявив, що російські агресори бояться їхати воювати до України.
– 30-річні мужики бояться сюди їхати, у них грає очко, – сказав він.