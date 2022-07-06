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Факти / Україна

30-річні мужики бояться сюди їхати: окупант розповів про проблеми між військами РФ та “ДНР”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі
Фото: Getty Images

Російський агресор розповів під час розмови зі своєю дівчиною Анастасією про те, які проблеми виникають між військовими Російської Федерації та мобілізованими з так званої ДНР.

Це випливає із перехоплення Головного управління розвідки Міноборони, опублікованого у середу, 6 липня.

Як повідомляється, за даними агресора, мобілізовані так званої ДНР не вважають, що вони заодно із російською армією, і позиціонують себе окремо від них.

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Він розповів, що їх дурять, і висловив своє ставлення до російської армії та до того, що вона робила вісім років.

Також він заявив, що російські агресори бояться їхати воювати до України.

– 30-річні мужики бояться сюди їхати, у них грає очко, – сказав він.

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Джерело: ГУР
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