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Факти / Україна

36,5 тис. військових та 1,6 тис. танків: втрати РФ у війні проти України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
36,5 тис. військових та 1,6 тис. танків: втрати РФ у війні проти України
Фото: Depositphotos

За останню добу РФ втратила ще 150 військових, а з початку повномомасштабного вторгнення – 36 500, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 липня.

Найбільше російських загарбників та їхньої техніки українські захисники знищили на Слов’янському та Донецькому напрямках.

 

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Загальні бойові втрати ЗС РФ у війні проти України з 24 лютого по 6 липня:

  • особового складу – близько 36,5 тис. (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 600 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем – 812 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 247 одиниці;
  • засобів ППО – 107 (+2) одиниць;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 187 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) одиниці;
  • крилатих ракет – 153 (+9) одиниці;
  • кораблів/катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) одиниць;
  • спеціальної техніки – 65 одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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