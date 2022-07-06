Липень, 06 в 9:37

За останню добу РФ втратила ще 150 військових, а з початку повномомасштабного вторгнення – 36 500, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 липня.

Найбільше російських загарбників та їхньої техніки українські захисники знищили на Слов’янському та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати ЗС РФ у війні проти України з 24 лютого по 6 липня:

особового складу – близько 36,5 тис. (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 600 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 812 (+6) одиниць;

РСЗВ – 247 одиниці;

засобів ППО – 107 (+2) одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 153 (+9) одиниці;

кораблів/катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 65 одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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