36,5 тис. військових та 1,6 тис. танків: втрати РФ у війні проти України
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За останню добу РФ втратила ще 150 військових, а з початку повномомасштабного вторгнення – 36 500, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 липня.
Найбільше російських загарбників та їхньої техніки українські захисники знищили на Слов’янському та Донецькому напрямках.
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Загальні бойові втрати ЗС РФ у війні проти України з 24 лютого по 6 липня:
- особового складу – близько 36,5 тис. (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 600 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 812 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 247 одиниці;
- засобів ППО – 107 (+2) одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 153 (+9) одиниці;
- кораблів/катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) одиниць;
- спеціальної техніки – 65 одиниць.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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