Карта бойових дій на 06.07.2022 – ситуація на фронті

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6 липня російські військові обстрілюють позиції ЗСУ та українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 06.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Генеральний штаб не виявив ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі.

На Сіверському напрямку протягом 5 липня агресор обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань.

Зараз дивляться

Нині росіяни вдосконалюють інженерне обладнання передових позицій у прикордонних районах.

На Харківському напрямку ворог вдається до оборонних дій. Обстріляв із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 10 населених пунктів та дистанційно замінував місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку армія РФ, намагаючись покращити тактичне положення своїх підрозділів, відкриває вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного.

Натомість українські захисники відбили штурм росіян у районі Долини та відкинули їх назад. Нині точаться бої в районі поблизу Мазанівки, де окупанти вдаються до штурмових дій.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки.

Українські воїни тим часом завдали загарбникам значних втрат та змусили їх відійти під час спроби наступу в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Григорівки.

Позиції українських військових поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка на Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів та завдали авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС.

Штурмові дії за підтримки артилерії в районі Новолуганського були для росіян невдалими. Після цього окупантам довелося відійти.

Зупинили Збройні сили України ворожий наступ і в районі Спірного, а також відбили атаку неподалік Вершини. Окупанти після втрат були відкинуті назад і нині намагаються провести перегрупування.

Триває наступ армії РФ і в районі Луганського.

Лінію зіткнення на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Зафіксовано авіаудар неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія обстрілювала райони Трудолюбівки, Князівки, Миколаївки, Тополиного, Кобзарців, Благодатного, Шевченкового, Лупаревого.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області.

Жорстко придушили Збройні сили України спробу наступу загарбників у напрямку Лозового. Зараз ворог намагається поповнити втрати.

Втрати РФ на 6 липня 2022

особового складу – близько 36,5 тис. (+150),

танків ‒ 1 600 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17),

артилерійських систем – 812 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 107 (+2),

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),

крилатих ракет – 153 (+9),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14),

спеціальної техніки – 65.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.