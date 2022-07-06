Липень, 06 в 15:05

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається масове пияцтво серед російських військових. У нетверезому стані загарбники залишають місця несення служби, перебувають на вогневих позиціях, порушують правила користування стрілецькою зброєю і вчиняють ДТП.

Тому в ситуацію втрутилося керівництво комендатури військ Росгвардії і так званої військово-цивільної адміністрації Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко, повідомляє українська розвідка.

З її даними, на території окупованих Михайлівської та Роздольської громад ввели заборону на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям РФ, зокрема і пива.

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Фото: ГУР