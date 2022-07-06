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Факти / Україна

Масове пияцтво: на окупованих територіях Запоріжжя заборонили продаж алкоголю військовим РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю військовим РФ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається масове пияцтво серед російських військових. У нетверезому стані загарбники залишають місця несення служби, перебувають на вогневих позиціях, порушують правила користування стрілецькою зброєю і вчиняють ДТП.

Тому в ситуацію втрутилося керівництво комендатури військ Росгвардії і так званої військово-цивільної адміністрації Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко, повідомляє українська розвідка.

З її даними, на території окупованих Михайлівської та Роздольської громад ввели заборону на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям РФ, зокрема і пива.

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Фото: ГУР

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