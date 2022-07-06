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Ми вже не чекаємо на авіацію: Зеленський назвав пріоритет №1 для захисту неба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ми вже не чекаємо на авіацію: Зеленський назвав пріоритет №1 для захисту неба
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що насамперед для захисту неба від російських ракет Україні потрібні системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу, 6 липня.

– Хоч би як розгорталася війна на полі бою, але перший пріоритет – це безпека неба. Вже ніхто не чекає на авіацію, але ми розраховуємо на прибуття потужних систем ППО. Тому що це дасть жінкам та дітям повернутися додому, – пояснив він.

Президент додав, що Україна поінформувала партнерів про те, які саме системи та в якій кількості необхідні, вже давно.

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Також Зеленський заявив, що обговорив із прем’єром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та повоєнного відновлення України.

Раніше США анонсували передачу новітніх систем ППО та HIMARS Україні. Коментуючи цю інформацію, президент зазначив, що пакет американської допомоги суттєво посилить протиповітряну оборону України.

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