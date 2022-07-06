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Факти / Україна

Неправильно, що військовозобов’язаних шукають місяцями: Маслов про облік у ТЦК

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
військовий облік
Фото: Depositphotos

Під час воєнного стану військовий облік в територіальних центрах комплектації має бути обов’язковим.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив народний депутат фракції Слуга народу Денис Маслов.

За його словами, неправильно те, що в період воєнного стану ТЦК мають “шукати військовозобов’язаних тижнями чи місяцями”.

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– Давайте говорити з вами відверто, що багато хто з людей переїжджає в іншу місцевість, коли територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, тобто колишні військкомати, мають завдання проводити мобілізацію та перевіряти стан перебування тих, хто має бути на військовому обліку. А замість того – шукають їх тижнями, місяцями – під час воєнного стану це неправильно. Це 100%. Військовий облік зараз має бути однозначно. Він має бути ефективний і зрозумілий, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо обмеження пересування для військовозобов’язаних ухвалили неправильно.

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