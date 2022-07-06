Липень, 06 в 10:46

У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої. Деякі населені пункти вже по два рази переходили під той чи інший контроль.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни просуваються далі передусім через те, що переважають в артилерії, якою руйнують міста та позиції оборони.

– Деякі населені пункти по два рази переходили. Заходили росіяни – наші вибивали. Потім вони знову заходили, і так по декілька разів. Треба врахувати, що Донецька область набагато більша, ніж Луганська. Поки Луганщина трималась ці 4,5 місяці, то Донеччина мала можливість зариватись набагато більше, ніж ми. Тобто шанс пройти Донецьку область швидко — мізерний, – пояснив Гайдай.

Голова Луганської ОВА наголосив: через те, що росіяни ретельно готувалися до штурму неприступного Лисичанська, як про нього казали, наші військові виграли в часі.

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За словами Сергія Гайдая, наразі в окупованому Лисичанську залишається до 15 тис. людей, у Сєвєродонецьку – приблизно 8 тис. Загалом від 24 лютого з Луганщини евакуювали близько 300 тис. жителів.