Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час виступу в Європарламенті, що Європейському Союзу необхідно розробити екстрені плани для підготовки до повного припинення постачання російського газу.

Глава ЄК зазначила, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати енергетику як зброю і Євросоюзу потрібно бути готовим до перебоїв у постачанні.

Putin continues to use energy as a weapon.

12 Member States are affected by gas supply reductions.

We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a ???????? emergency plan.

We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2022