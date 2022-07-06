Липень, 06 в 16:10

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час виступу в Європарламенті, що Європейському Союзу необхідно розробити екстрені плани для підготовки до повного припинення постачання російського газу.

– Нам необхідно зараз готуватися до подальшого зменшення і навіть повного припинення постачання російського газу, – сказала вона.

Глава ЄК зазначила, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати енергетику як зброю і Євросоюзу потрібно бути готовим до перебоїв у постачанні.

Putin continues to use energy as a weapon. 12 Member States are affected by gas supply reductions. We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a ???????? emergency plan. We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2022

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Крім цього, за словами фон дер Ляєн, Єврокомісія незабаром представить план для ЄС щодо реагування у разі НС.

– Ми будемо працювати, щоб захистити наш єдиний ринок та промислові ланцюжки поставок від збоїв, – повідомила вона.

Раніше комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів про те, що ЄС має план щодо заміни російського газу.

Завдяки новій стратегії Брюссель хоче отримати 50 млрд кубометрів за рахунок імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, ще 10 – через трубопроводи, 25 – компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей.