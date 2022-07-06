Липень, 06 в 12:06

У боях за Лисичанськ загинув Іван Марчук із позивним Брест – командир батальйону Волат білоруського полку імені Кастуся Калиновського.

– З перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та був біля витоків створення полку Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. Брест мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був вірним сином білоруської землі та вірив у майбутнє вільної Білорусі, – повідомили у полку.

Відомо, що 26 червня батальйон Марчука Волат брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів у районі Лисичанська. Невелика група бійців вступила в нерівний бій із силами росіян, які переважали.

Через кілька годин окупантів відкинули, а по російській техніці вдарили з ручних протитанкових засобів. Тоді лише один захисник із батальйону дістав легке поранення.

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Але у другій хвилі бою росіяни кинули на невеликий загін значні сили, включно з танками. Бійці полку імені Кастуся Калиновського почали відступати, якоїсь миті зв’язок із ними перервався.

Крім загибелі Івана Марчука, під час тієї операції ще кілька бійців полку зникли безвісти. Наразі їх розшукують.

Нагадаємо, 17 травня на фронті загинув Павло Волат – командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського. Це сталося під час звільнення одного з українських сіл від російських окупантів.

Фото: Полк імені Кастуся Калиновського

Джерело: Полк імені Кастуся Калиновського