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Факти / Україна

Жданов розповів, чи може РФ розпочати наступ на Краматорськ та Слов’янськ у найближчі дні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Слов’янськ
Фото: Depositphotos

Слов’янськ та Бахмут тепер будуть головними напрямками дій російської армії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону Freedom.

— Політична мета – захоплення Донбасу з боку Росії. У Слов’янську зараз дуже складне становище, адже російська сторона обстрілює місто з усіх доступних їй засобів: артилерія, авіація, ракетні війська. Там завдаються безпрецедентні удари, зокрема по цивільних об’єктах та населенню.

За словами Жданова, до самого Слов’янська фронт ще не дійшов та дійде, найімовірніше, не скоро.

Зараз дивляться

— Поки штурмові дії РФ намагається вести у напрямку села Долина, і це їм не вдається. Всі їхні спроби штурму нашими військами відбиваються. Вони зазнають втрат та відходять на висхідні позиції.

Жданов зазначив, що наступ рашистів у напрямку Краматорська та Слов’янська ще не почався, бо нинішні “штурмові дії більше нагадують розвідку боєм”.

—  Я думаю, що воно не розпочнеться у найближчі дні, адже війська РФ вимагають перегрупування сил та поповнення втрат, яких вони зазнали за останній тиждень.

Скріншот: Google Maps

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Східна та Західна група ЗС РФ може бути зосереджена за 16 км на північ від Слов’янська Донецької області.

У британському оборонному відомстві вважають, що, оскільки місто перебуває під загрозою і з боку Центральної та Південної груп російських військ, то є висока ймовірність, що битва за Слов’янськ стане наступною в боротьбі за Донбас.

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