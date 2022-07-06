Липень, 06 в 17:18

Слов’янськ та Бахмут тепер будуть головними напрямками дій російської армії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону Freedom.

— Політична мета – захоплення Донбасу з боку Росії. У Слов’янську зараз дуже складне становище, адже російська сторона обстрілює місто з усіх доступних їй засобів: артилерія, авіація, ракетні війська. Там завдаються безпрецедентні удари, зокрема по цивільних об’єктах та населенню.

За словами Жданова, до самого Слов’янська фронт ще не дійшов та дійде, найімовірніше, не скоро.

Зараз дивляться

— Поки штурмові дії РФ намагається вести у напрямку села Долина, і це їм не вдається. Всі їхні спроби штурму нашими військами відбиваються. Вони зазнають втрат та відходять на висхідні позиції.

Жданов зазначив, що наступ рашистів у напрямку Краматорська та Слов’янська ще не почався, бо нинішні “штурмові дії більше нагадують розвідку боєм”.

— Я думаю, що воно не розпочнеться у найближчі дні, адже війська РФ вимагають перегрупування сил та поповнення втрат, яких вони зазнали за останній тиждень.

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Східна та Західна група ЗС РФ може бути зосереджена за 16 км на північ від Слов’янська Донецької області.

У британському оборонному відомстві вважають, що, оскільки місто перебуває під загрозою і з боку Центральної та Південної груп російських військ, то є висока ймовірність, що битва за Слов’янськ стане наступною в боротьбі за Донбас.