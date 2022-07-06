ЗСУ показали унікальні кадри запеклих боїв за Рубіжне і Сєвєродонецьк

Липень, 06 в 14:32

Українські військові показали унікальні кадри того, як захищали Луганщину від російських окупантів.

Зокрема, вони оприлюднили відео боїв за Рубіжне та Сєвєродонецьк. Бої за ці населені пункти були дуже важкими і запеклими.

Виконавши свої бойові завдання і знищивши багато ворожої техніки та особового складу, наші захисники були вимушені відійти на кращі позиції. Але вони обов’язково повернуться, щоб звільнити кожне захоплене місто від російських окупантів.

Зараз дивляться

25 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк окупований. Місто зруйноване на 90%.

3 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ відійшли з позицій у Лисичанську після важких боїв. Командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.