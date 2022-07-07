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Факти / Україна

Безвідповідально грабувати Бундесвер: Німеччина відмовилася передати Україні БТР Fuchs

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Крістін Ламбрехт - глава Міноборони Німеччини
Фото: Getty Images

Німеччина відмовилася передати Україні броньовані транспортні машини Fuchs.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт.

– Ми відповідально та всіма можливими способами підтримуємо Україну. Однак ми маємо гарантувати обороноздатність Німеччини, – сказала міністр оборони Німеччини у відповідь німецькій партії ХДС/ХСС.

Вона додала, що Німеччині варто забезпечити свої збройні сили.

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– Ось чому безвідповідально бажати пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, ігноруючи військові поради генерального інспектора, – сказала Крістіна Ламбрехт.

Генеральний інспектор ФРН Еберхард Цорн, про якого згадала міністр оборони Німеччини, є найвищим військовослужбовцем Німеччини. Раніше він заявив, що не бачить можливості для передачі бронетранспортерів Fuchs Україні.

При цьому парламентська група ХДС/ХСС хоче, щоб Бундестаг ухвалив резолюцію, яка потребує короткострокового постачання 200 бронетранспортерів до України.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини опублікував список військової підтримки України, в якому перераховувалася військова техніка й інші наступальні, оборонні та гуманітарні засоби, які отримає Київ від Берліна. У списку не було позиції бронетранспортерів Fuchs.

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Джерело: Tagesschau

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