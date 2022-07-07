Карта бойових дій на 07.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 07 в 12:37

7 липня російські військові не полишають спроб встановити повний контроль над Луганською областю, відкриваючи вогонь із артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників.

Карта бойових дій в Україні на 07.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках змін щодо стану та діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі Генеральний штаб ЗСУ не зафіксував.

Не виявлено ознак створення наступального угруповання і на Сіверському напрямку.

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Задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, РФ утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи Західного військового округу.

Райони населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області ворог обстріляв з артилерії, а також завдав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі, а на окремих ділянках лінії вдаються до штурмових дій.

Із артилерії росіяни гатили по районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка, а також дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового.

Спроби штурму армії РФ Генштаб ЗСУ фіксує й на Слов’янському напрямку.

Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Крім того, РФ переміщує підрозділи, щоб подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки, Григорівки та активно застосовував комплекси радіоелектронної боротьби, щоб порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони.

Райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії, а неподалік Спірного завдали авіаційного удару.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично відкриває вогонь по позиціях підрозділів Сил оборони, щоб скувати їхні дії.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники, щоб завадити просуванню підрозділів Сил оборони України, гатять із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Натомість у районі Добрянки українські захисники майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу росіян та успішно відбили ворожий штурм після цього.

В акваторії Чорного та Азовського морів РФ утримує в готовності до застосування ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 7 липня 2022

особового складу – близько 36 650 (+150),

танків ‒ 1 602 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8),

артилерійських систем – 815 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 107,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),

крилатих ракет – 155 (+2),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17),

спеціальної техніки – 66 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.