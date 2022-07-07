Опинилась у пастці в бункері: в Харкові загинула 39-річна ексмодель та снайпер Таліта ду Вальє
Бразильська модель, 39-річна Таліта ду Вальє, яка воювала в Україні в якості снайпера, загинула.
Життя дівчини 30 червня забрала ракетна атака Харкова. Таліта ду Вальє загинула від ядухи, коли опинилася в пастці у палаючому бункері. Про її смерть вперше повідомили цього тижня її батьки.
Бразилець 40-річний Дуглас Буріго, який теж воював в Україні, намагаючись її врятувати, загинув.
– Були послідовні атаки, і батальйон було розділено, – повідомив брат Таліти Тео Родріго Вієйра.
Таліта пішла у бункер. Там вже була пожежа, бункер закрився з нею всередині.
– Її друг повернувся, щоб врятувати її у перерві між бомбардуваннями, і теж загинув. Вона померла від ядухи, у неї не потрапила шрапнель, – йдеться у повідомленні.
@thazinhaaaaaaaaaa Não seja boa no que faz. Seja a melhor! #tiro #tiroesportivo #women #treino #terapia #força #adrenalina #francoatirador #precisão #tksGod #fyp #vaiprofycaramba ♬ som original – Eliane Anjos
Таліта ду Вальє у юності була моделлю та актрисою, перш ніж вивчати юриспруденцію, а потім почала працювати у благодійних організаціях, допомагаючи рятувати тварин. Пізніше вона приєдналася до курдських сил пешмерга в Іраку, що борються проти ІДІЛ.
Тео розказав, що його сестра приїхала до України лише три тижні тому. За його словами, Таліта відправляла повідомлення з фронту практично щодня, розповідаючи, що вона працювала не лише снайпером, а й рятівником. Дівчина також відповідала за прикриття від російських військ.
@thazinhaaaaaaaaaa Me disseram: vc não vai a Ucrânia ajudar os indefesos; animais, crianças? Quem falou que não? Já estou aqui a quase um mês! E vc faz por vc só ou faz algo por alguém? Feliz em ser aceita em TODOS batalhões e ser a única brasileira (novamente), assim como no Iraque, fui a única brasileira nos fronts…#slavaukraine #batalion #lugardemulheréondeelaquiser ♬ som original – @____crisleny_oliver_____@
Джерело: Daily Mail
Фото: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok
Видео: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok