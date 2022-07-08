Липень, 07 в 23:36

Жоден громадянин Росії не подав заявку на отримання візи після запровадження Україною візового режиму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

– Дуже показовий момент. За сім днів роботи візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на українську візу, – зазначив він.

За словами Кулеби, за цей час було понад 100 дзвінків до МЗС та посольства від громадян РФ з проханням роз’яснити правила в’їзду, але жодної заявки не було.

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Очільник МЗС додав, що така ситуація демонструє те, як сильно агресія президента Росії Володимира Путіна вплинула на відносини РФ та України.

– І власне, справжнє ставлення росіян до українців, до України це теж підтверджує і демонструє, – переконаний міністр.

Нагадаємо, 25 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про створення в Україні візового режиму для громадян Російської Федерації.

А 17 червня уряд України ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ з 1 липня.

Зазначимо, що наявність візи у громадян РФ не гарантуватиме перетин кордону України. Перетин кордону громадянами іноземних держав залежить від кількох факторів: дійсного паспорта, відсутності даних про обмеження в’їзду від правоохоронців, достатнього фінансового забезпечення на період перебування в Україні, а також підтвердження мети візиту.

Фото: МЗС України