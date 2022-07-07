Липень, 07 в 0:15

Окупаційні війська РФ 6 липня вчергове обстріляли територію Дніпропетровської області, внаслідок чого в одному з селищ зникло електропостачання.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Напружений день і напружений вечір. Увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. Поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один з поранених важкий. Сталося займання на місцевому сільгосппідприємстві. Рятувальники утихомирюють вогонь, – повідомив він.

Резніченко повідомив, що окупаційні війська РФ від самого ранку тримали під прицілом Криворізький район.

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– Шість разів ударили з різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади – Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську. У Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга, – повідомив він.

Крім того, окупанти обстрілом понівечили сонячну електростанцію у Широківській громаді, а у селі Шестірня через обстріли зруйновано будинок. Через обстріли у селі сталася пожежа, але її вже вдалось загасити.

– Село частково без світла та газу. Минулося без жертв, – резюмував він.

Водночас голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти гатили по Широкому з РСЗВ Ураган.

– Внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сонячні панелі. У селищі перебито лінії газо- та електропостачання. Нині тривають роботи з відновлення, – додав він.

Дивіться інтерактивну карту бойових дій на території України.

Джерела: Валентин Резніченко, Микола Лукашук

Фото: Валентин Резніченко