Росія обстріляла села Дніпропетровщини з РСЗВ, є поранені
Окупаційні війська РФ 6 липня вчергове обстріляли територію Дніпропетровської області, внаслідок чого в одному з селищ зникло електропостачання.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Напружений день і напружений вечір. Увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. Поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один з поранених важкий. Сталося займання на місцевому сільгосппідприємстві. Рятувальники утихомирюють вогонь, – повідомив він.
Резніченко повідомив, що окупаційні війська РФ від самого ранку тримали під прицілом Криворізький район.
– Шість разів ударили з різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади – Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську. У Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга, – повідомив він.
Крім того, окупанти обстрілом понівечили сонячну електростанцію у Широківській громаді, а у селі Шестірня через обстріли зруйновано будинок. Через обстріли у селі сталася пожежа, але її вже вдалось загасити.
– Село частково без світла та газу. Минулося без жертв, – резюмував він.
Водночас голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти гатили по Широкому з РСЗВ Ураган.
– Внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сонячні панелі. У селищі перебито лінії газо- та електропостачання. Нині тривають роботи з відновлення, – додав він.
Дивіться інтерактивну карту бойових дій на території України.
Джерела: Валентин Резніченко, Микола Лукашук
Фото: Валентин Резніченко