Липень, 07 в 16:28

Українська розвідка не виключає, що російські війська можуть намагатися наступати у бік Запоріжжя. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– На Запорізькому та Новоповлівському напрямках, за даними Головного управління розвідки, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку Велика Новосілівка – Покровське, щоб оточити наші підрозділи, – пояснила вона.

Також Ганна Маляр додала, що для оточення українських військових на цьому напрямку підрозділи російських окупантів посилюються щонайменше п’ятьма батальйонними тактичними групами.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ 7 липня повідомив, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська систематично відкривають вогонь по позиціях українських підрозділів, щоб скувати їхні дії.

Зараз дивляться

Спроби штурму російських загарбників Генштаб фіксує і на Слов’янському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.