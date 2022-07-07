Розвідка не виключає можливого наступу військ РФ на Запоріжжя – Маляр
Українська розвідка не виключає, що російські війська можуть намагатися наступати у бік Запоріжжя. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– На Запорізькому та Новоповлівському напрямках, за даними Головного управління розвідки, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку Велика Новосілівка – Покровське, щоб оточити наші підрозділи, – пояснила вона.
Також Ганна Маляр додала, що для оточення українських військових на цьому напрямку підрозділи російських окупантів посилюються щонайменше п’ятьма батальйонними тактичними групами.
Зі свого боку Генштаб ЗСУ 7 липня повідомив, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська систематично відкривають вогонь по позиціях українських підрозділів, щоб скувати їхні дії.
Спроби штурму російських загарбників Генштаб фіксує і на Слов’янському напрямку.
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