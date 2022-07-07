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Факти / Україна

Судно РФ з краденим українським зерном відпустили з порту Туреччини – реакція МЗС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зерно

МЗС України розчароване тим, що російське судно Жібек Жоли, яке перевозило вкрадене РФ українське зерно, випустили з турецького порту Карасу. У зв’язку з цим турецького посла у Києві запросили до українського дипвідомства.

– МЗС та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущою випадком стало російське судно Жібек Жоли, яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу, – йдеться у коментарі МЗС України.

Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України судно не змогло розвантажити крадене зерно та було затримано. У турецьку сторону було направлено запит на арешт судна та вантажу.

– У той же час, ігноруючи звернення української сторони, увечері 6 липня судно було відпущено, – зазначають у дипвідомстві.

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Там наголошують, що українська сторона з “глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування цієї ситуації та надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам у майбутньому.

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– У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві, – підсумували в МЗС.

Джерело: МЗС

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