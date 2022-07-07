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Факти / Україна

У Донецьку знову горить нафтобаза – ЗМІ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Підтверджено
У Донецьку горить нафтобаза

Ввечері 7 липня у тимчасово окупованому Донецьку знову спалахнула пожежа на нафтобазі у Кіровському районі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Над містом – стовп чорного диму.

Сьогодні вранці у Петрівському районі Донецька горів склад БК та ПММ. Офіційної інформації щодо цих двох пожеж поки що немає.

Зараз дивляться

А напередодні, 6 липня, у Донецьку в мікрорайоні Азотний горів склад зброї російських окупантів.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ

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