У Донецьку знову горить нафтобаза – ЗМІ
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Ввечері 7 липня у тимчасово окупованому Донецьку знову спалахнула пожежа на нафтобазі у Кіровському районі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Над містом – стовп чорного диму.
Сьогодні вранці у Петрівському районі Донецька горів склад БК та ПММ. Офіційної інформації щодо цих двох пожеж поки що немає.
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А напередодні, 6 липня, у Донецьку в мікрорайоні Азотний горів склад зброї російських окупантів.
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Фото: ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ