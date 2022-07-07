У Карпатах температура впала майже до 0°

Липень, 07 в 10:11

Сьогодні, 7 липня, у Карпатах сильно похолодало. На високогір’ї температура знизилася майже до нуля. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці було лише +2°.

– Станом на 07.30 7 липня, на горі Піп Іван Чорногорський ясно. Вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря +2°С, – йдеться у повідомленні.

До речі, у Львові 5 липня пройшла потужна гроза. В результаті потужних опадів були затоплені кілька вулиць, а саме Сахарова та Горбачевського.

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Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост