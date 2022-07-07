Україні важливо не зробити помилок, які дорого коштуватимуть економіці – Шмигаль

Липень, 07 в 20:00

В Україні зараз важливо не зробити помилок, які потім будуть дуже дорого коштувати для економіки. Бізнес просить про стабільність і зрозумілість, тому уряд плідно співпрацює з ним.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку.

За його словами, в Україні роблять екстракроки, щоб підтримати бізнес у конкретних сферах.

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– За останні 80 років світ не стикався з такою війною, яка зараз в Україні. Немає готових рецептів, як потрібно діяти. Важливо не зробити критичних помилок, – каже Шмигаль.

Він стверджує, що зараз ключові завдання – це дешеві гроші, які є готовим інструментом. Так, програма 5,7,9%, реструктуризація кредитів ефективно себе зарекомендувала.

– Ми зменшили кількості перевірок і дали можливість бізнесу дихати. Але з іншого боку, контроль за чесністю бізнесу для громадян здійснюється, – додав Шмигаль.

В Україні зменшили податки до 2% від обороту, і частина бізнесів скористалися цією можливістю.

– Ми повернули податки і збори на митниці, адже у перші місяці війни ми боролися з психологічним шоком. Скасувавши податки, ми відкрили митницю, щоб зробити її найшвидшою, – каже прем’єр-міністр.

На сьогодні вже всі логістичні маршрути відпрацьовані, але кошти, щоб платити заробітну плату людям, потрібні. Тому уряд повернув умови, які були до повномасштабної війни.

Повну версію інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Фото: Урядовий портал