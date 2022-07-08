Чиновник не повинен існувати як жанр: Федоров про реформи в Україні
Міністр цифрової інформації Михайло Федоров на конференції Forbes Будуємо разом заявив, що реформи в Україні повинні базуватися на технологіях, які дозволять зробити процеси у державі максимально зручними та швидкими. Також він зауважив, що чиновника не повинно існувати як жанру.
– Як зробити реформу на Митниці? Треба зробити її найшвидшою митницею у світі, – наголосив він.
За словами міністра, Україна має особливі перспективи у секторі military tech, де країна здатна стати світовим лідером.
– Війна – це завжди про технології, які зрештою впливають і на інші сфери, – додав міністр.
За словами Федорова, Україна, яка здатна конкурувати за інвестиції навіть під час війни – це вільна країна з ліберальною податковою системою та ставкою на технології.
Також він зазначив, що держава повинна зменшити видатки на проєкти, які не призводять до розвитку та скоротити кількість державних компаній та активів.
– Потрібно перетворитися на IT-компанію: з мінімальною кількістю людей бути максимально ефективними.
До речі, голова НАЗК Олександр Новіков розповів, який відсоток бізнесу перебував у корупційній схемі.
Джерело: Forbes
ФОТО: УНІАН