Чиновник не повинен існувати як жанр: Федоров про реформи в Україні

Липень, 08 в 16:02

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров на конференції Forbes Будуємо разом заявив, що реформи в Україні повинні базуватися на технологіях, які дозволять зробити процеси у державі максимально зручними та швидкими. Також він зауважив, що чиновника не повинно існувати як жанру.

– Як зробити реформу на Митниці? Треба зробити її найшвидшою митницею у світі, – наголосив він.

За словами міністра, Україна має особливі перспективи у секторі military tech, де країна здатна стати світовим лідером.

– Війна – це завжди про технології, які зрештою впливають і на інші сфери, – додав міністр.

За словами Федорова, Україна, яка здатна конкурувати за інвестиції навіть під час війни – це вільна країна з ліберальною податковою системою та ставкою на технології.

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Також він зазначив, що держава повинна зменшити видатки на проєкти, які не призводять до розвитку та скоротити кількість державних компаній та активів.

– Потрібно перетворитися на IT-компанію: з мінімальною кількістю людей бути максимально ефективними.

До речі, голова НАЗК Олександр Новіков розповів, який відсоток бізнесу перебував у корупційній схемі.

Джерело: Forbes

ФОТО: УНІАН