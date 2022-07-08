ДБР повідомило про підозру олігарху РФ, який намагався обманом зберегти підприємство

Липень, 08 в 14:54

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

– Велике українське підприємство ТОВ Львівські автобусні заводи взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком, – йдеться у повідомленні ДБР.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині). Їм загрожує ув’язнення на строк до 5 років.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР