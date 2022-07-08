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Факти / Україна

ДБР повідомило про підозру олігарху РФ, який намагався обманом зберегти підприємство

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
дбр

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

– Велике українське підприємство ТОВ Львівські автобусні заводи взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком, – йдеться у повідомленні ДБР.

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Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині). Їм загрожує ув’язнення на строк до 5 років.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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