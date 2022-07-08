Долар та євро – стабільні: курс валют в Україні на 8 липня
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 8 липня курс гривні щодо долара та євро залишився на тому ж рівні.
Середній курс долара в банках України становить – 35,40-36,10 грн, євро – 35,92-36,92 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 8 липня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,7
|37,2
|Долар/грн
|35,5
|35,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,3
|36,10
|Долар/грн
|36
|36,9
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|34,9
|35
|Долар/грн
|34,8
|34,9
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36
|37,3
|Долар/грн
|35,8
|36,5
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|29,82
|30,11
|Долар/грн
|29,26
|29,55
За даними finance.ua, на чорному ринку долар коштує 35,9-35,95 грн, євро – 36,56-36,61 грн.
До речі, станом на 8 липня на українських АЗС середні ціни на бензин А-95 та дизельне пальне підскочили на кілька копійок.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк