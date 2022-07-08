Липень, 08 в 13:16

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 8 липня курс гривні щодо долара та євро залишився на тому ж рівні.

Середній курс долара в банках України становить – 35,40-36,10 грн, євро – 35,92-36,92 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 8 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,7 37,2 Долар/грн 35,5 35,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,3 36,10 Долар/грн 36 36,9

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,9 35 Долар/грн 34,8 34,9

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36 37,3 Долар/грн 35,8 36,5

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 29,82 30,11 Долар/грн 29,26 29,55

За даними finance.ua, на чорному ринку долар коштує 35,9-35,95 грн, євро – 36,56-36,61 грн.

До речі, станом на 8 липня на українських АЗС середні ціни на бензин А-95 та дизельне пальне підскочили на кілька копійок.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк