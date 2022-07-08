Карта бойових дій на 08.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 08 в 10:59

На 135-ту добу повномасштабної війни росіяни обстрілюють позиції ЗСУ та українські населені пункти одразу на дев’яти напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 08.07.2022

У прикордонних районах Брестської та Гомельської областей Білорусі, що на Волинському та Поліському напрямках, суттєвих змін у складі та діяльності підрозділів Збройних сил РБ не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів райони населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

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На Харківському напрямку окупанти гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків по районах Харкова, Микільського, Леб’яжого, Удів, Дементіївки, Верхнього та Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Байрака та завдали авіаудару неподалік Петрівки.

Крім того, українські військові рішуче придушили спробу ворожого штурму в бік Дементіївки.

На Слов’янському напрямку росіяни відкривали вогонь з артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

У районі Богородичного ЗСУ завдали втрат армії РФ під час чергової спроби наступу та відкинули її назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки.

Частковий успіх російські військові мають під час наступу в бік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 13 населених пунктів. Зафіксовано авіаудар поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.

Наступають окупанти в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне.

Уздовж лінії зіткнення на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки армія РФ завдала авіаудару.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються завадити наступу Сил оборони України. Систематично обстрілюючи лінію зіткнення зі ствольної та реактивної артилерії, росіяни прагнуть скувати дії українських військ.

Втрати РФ на 8 липня 2022

особового складу – близько 36,9 тис. (+250),

танків ‒ 1 637 (+35),

бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14),

артилерійських систем – 828 (+13),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 107,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20),

спеціальної техніки – 66.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.