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Факти / Україна

Нам судилось здолати дракона, який лякав пів світу – нічне звернення Зеленського

Ілля Нежигай, редактор стрічки
зеленський
Фото: Офіс президента

Якщо Україні випало перемогти Росію, перед якою раніше тремтіло пів світу, тоді це наша доля.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в опублікованому відео в Instagram.

– Одна думка, якою я хочу поділитись. 134 дні нам не просто засинати, але всі ці дні ми знаємо для чого прокидаємось, для кого і головне – ким. Ми – українці, просто люди, добрий, мирний народ. Ми не рвались у топи світових новин та у супергерої такою ціною. Все що прагнули – просто жити на своїй землі, – сказав президент.

Він додав, що у Бога на все свої плани, а отже якщо саме Україні судилось здолати дракона, від якого тремтіло пів світу, то значить це не даремно.

Зараз дивляться

– Значить нам це під силу. І той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати. Саме тому синьо-жовтий знову на острові. І колись він неодмінно буде на півострові і в усіх наших окупованих містах і селах. І в кожному із них буде звучати наш гімн, – сказав Зеленський.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українського народу за 7 липня президент Зеленський заявив, що ЗСУ провели завершальний етап операції на Зміїному, в результаті чого на острові був встановлений національний прапор України.

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