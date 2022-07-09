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Факти / Україна

Наші першорядні потреби: Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги від США

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Наші першорядні потреби: Зеленський подякував за новий пакет військової допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, що включатиме нові РСЗВ HIMARS.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– Щиро вдячний Президенту США Джо Байдену та американському народові за продовження дієвої підтримки Украъни в протидії агресії РФ. Чергові HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги, – написав Зеленський.

Раніше про новий пакет допомоги для України повідомляли американські ЗМІ із посиланням на високопоставлених чиновників Міноборони США.

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За даними джерел американських медіа, йдеться про ще чотири РСЗВ HIMARS, тактичні автомобілі, високоточні снаряди 155-го калібру для артилерії та іншу допомогу.

Водночас ані президент Зеленський, ані американські ЗМІ не повідомляли про терміни, протягом яких до України надійде військова допомога.

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Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

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