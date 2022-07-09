Липень, 08 в 23:36

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, що включатиме нові РСЗВ HIMARS.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– Щиро вдячний Президенту США Джо Байдену та американському народові за продовження дієвої підтримки Украъни в протидії агресії РФ. Чергові HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги, – написав Зеленський.

Раніше про новий пакет допомоги для України повідомляли американські ЗМІ із посиланням на високопоставлених чиновників Міноборони США.

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За даними джерел американських медіа, йдеться про ще чотири РСЗВ HIMARS, тактичні автомобілі, високоточні снаряди 155-го калібру для артилерії та іншу допомогу.

Водночас ані президент Зеленський, ані американські ЗМІ не повідомляли про терміни, протягом яких до України надійде військова допомога.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ