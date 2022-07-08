Липень, 08 в 14:25

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що НАТО не боїться ядерних провокацій з боку РФ та готове дати відсіч.

Про це він розповів в інтерв’ю для телеканалу FREEДОМ.

На думку Жданова, НАТО створило таку ситуацію на міжнародній арені, що якщо Росія спробує напасти, то від Альянсу буде відповідь: Добре, нападайте!

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Тобто НАТО зайняло позицію небоязні.

– Я думаю, що розвідки НАТО знають якусь велику таємницю щодо тієї ж ядерної зброї Росії, – сказав Жданов.

Він також наголосив на жорстких заявах від Великої Британії та США щодо найменших спроб застосування Росією зброї масового ураження.

– Вони завдадуть превентивного удару по тому об’єкту, який Росія спробує запустити чи скинути. І Росія це розуміє. Тому Росія і провокує НАТО, щоб саме НАТО відреагувало, щоб НАТО зробило перший крок, — зазначає Жданов.

За його словами, якщо все ж таки НАТО зважиться на перший крок, то РФ відразу звинуватить Альянс в агресії.

– Тоді зберуться Радбез ООН, всі організації світу та Землі. Порушуватиметься питання про переговори. А хто тоді сяде за стіл переговорів із РФ – НАТО! Рівень війни автоматично стане світовим. Внаслідок цього Росія зберігає місце на Олімпі світової політики… Зараз для Путіна сильне приниження – з ним ніхто не хоче розмовляти і примушують до переговорів із Києвом, — наголошує військовий експерт.

Він зазначає, що у разі війни з НАТО російська пропаганда піднесе Путіна як героя – мовляв, Росія врятувала світ від ядерної катастрофи.

Раніше директорка національної розвідки США Авріл Гейнс заявила, що Росії знадобляться роки, щоб відновитися після війни і Україні. Це може підвищити ризик застосування ядерної зброї.