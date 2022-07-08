Резніков розповів, скільки українців у формі забезпечують оборону України
Діяльність сектору безпеки й оборони в Україні забезпечують близько 1 млн людей у різних структурах. Так, до Збройних сил України мобілізовані 700 тис. осіб.
Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час конференції 8 липня.
– Мобілізовані до ЗСУ – до 700 тис. осіб, прикордонники – до 60 тис., Нацгвардія – до 90 тис., Національна поліція – до 100 тис. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони, – зазначив він.
За словами міністра, така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.
Він стверджує, що приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що заявлені постачання озброєння з країн Заходу допоможуть встановити паритет у війні з Росією, проте для мінімізації втрат та успішного контрнаступу необхідно прискорити постачання цієї зброї.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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