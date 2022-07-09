Липень, 08 в 22:26

Сполучені Штати виявили щонайменше 18 об’єктів, створених Росією для затримання та примусової депортації українських громадян до Росії, створених ще до вторгнення в Україну.

Про це заявила заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Кортні Остріан, слова якої наводить New York Times.

Вона розповіла, що російські чиновники – за допомогою маріонеткових груп – створили фільтраційні табори у школах, спортивних центрах та культурних установах у частинах України, нещодавно захоплених їхніми військами.

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– На сьогодні виявлено щонайменше 18 місць фільтрації по обидва боки кордону між Україною та Росією, – повідомила вона.

Свідчення втікачів з Росії після “фільтрації”, передані The New York Times та іншим виданням новин, містять розповіді про допити, побиття та тортури людей, які вважаються пов’язаними зі Збройними силами України, та про зникнення. Після таборів фільтрації українців відправляли до міст у всій Росії – часто до регіонів поряд із Китаєм чи Японією, згідно зі свідченнями.

Посол США в ОБСЄ Остріан сказала, що за оцінками Вашингтона, російські чиновники готувалися до процедури фільтрації ще до початку вторгнення в Україну 24 лютого.

– Російські чиновники, ймовірно, складали списки українських громадян, які вважалися загрозливими для російського контролю над Україною, включно із всіма, хто дотримується проукраїнських поглядів, таких як політичні діячі та активісти, а також співробітників служб безпеки для подальшого затримання та фільтрації, – розказала вона.

Кортні Остріан назвала фільтрацію “сталіністським процесом”, додавши, що це є “останнім у довгій російській історії використання масової депортації та депопуляції у спробах підпорядкувати та контролювати людей”.

Раніше уряд України заявляв, що близько 1,6 млн людей було насильно переселено до Росії – зокрема близько 250 тис. дітей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.

– Немає жодного державного реєстру; нема гарячих ліній, куди можна зателефонувати; немає жодної підзвітності, – констатувала Остріан.

Вона навела приклад інтерв’ю, які втікачі з фільтраційних таборів давали засобам масової інформації, розповідаючи про те, як у них відбирали паспорти і як деяким із втікачів пропонували подати заяву на отримання російського громадянства.

Кортні Остріан додала, що Вашингтон добиватиметься судового переслідування причетних до цього осіб.

– Дозвольте мені чітко заявити: всіх відповідальних за примусову передачу українських цивільних осіб Росії буде виявлено та притягнуто до відповідальності за порушення міжнародного права, – сказала вона.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що депортованих українців, які можуть дійти кордону з Україною, пропускатимуть і без документів.