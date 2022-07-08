Липень, 08 в 17:14

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з Росією. Серед них перемога України, черговий нібито “жест доброї волі РФ” та розпад РФ.

Про це він розповів на конференції Forbes Ukraine Будуємо разом 8 липня.

За словами Резнікова, перший сценарій можна описати як “чергова серія жестів доброї волі росіян”, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний.

Зараз дивляться

– Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами, – зазначив міністр.

Очільник Міноборони каже, що другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї.

– Ми не можемо воювати з ними за принципом “мʼясорубка на мʼясорубку”. До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин, – розповів Резніков.

Він наголосив, що другий варіант перемоги не настільки швидкий. Його реалізація може тривати до кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року.

Водночас третій сценарій – драматичніший для РФ. Це розпад Росії та “парад суверенітетів” на кілька різних суб’єктів: Татарстан, Башкирстан, на Сході тощо.

Резніков каже, що це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя.

Фото: Генштаб ЗСУ