У Харкові під час повітряної тривоги чути вибухи
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У Харкові 8 липня було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві жителів.
Зазначимо, що у місті та області з 21.40 оголошена повітряна тривога. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях.
Офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.
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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в області були “прильоти”. Внаслідок цього виникли пожежі, куди виїхали співробітники ДСНС.
Нагадаємо, що 7 липня російські загарбники обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок цього три людини загинуло, ще п’ятеро поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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