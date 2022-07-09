Липень, 08 в 21:46

У Харкові 8 липня було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві жителів.

Зазначимо, що у місті та області з 21.40 оголошена повітряна тривога. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях.

Офіційної інформації щодо вибухів у Харкові поки що немає.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в області були “прильоти”. Внаслідок цього виникли пожежі, куди виїхали співробітники ДСНС.

Нагадаємо, що 7 липня російські загарбники обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок цього три людини загинуло, ще п’ятеро поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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