Українські військові тричі вдарили по опорному пункту РФ на Півдні
Українські захисники завдали трьох авіаударів по опорному пункту РФ, скупченню російських військових та їхньої техніки в районі Давидового Броду й Правдиного на Херсонщині.
Атакували окупантів українці парою гелікоптерів.
Зрештою 7 липня російська армія на Півдні втратила:
- 12 солдатів,
- танк,
- гаубицю Мста-Б,
- склад боєприпасів,
- безпілотник Орлан-10.
Загалом ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування Південь напружена, динамічна, але під контролем Сил оборони.
– Нових ударних угруповань армія РФ не створює, діє за тактикою артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак, – зазначають в ОК Південь.
Зокрема, під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 безуспішно застосував керовані ракети типу “повітря-повітря” по парі українських штурмовиків.
Невдалою для російських військових стала й атака ударним гелікоптером Ка-52 по українських позиціях у Херсонській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь