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Факти / Україна

Українські військові тричі вдарили по опорному пункту РФ на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Українські військові тричі вдарили по опорному пункту РФ на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники завдали трьох авіаударів по опорному пункту РФ, скупченню російських військових та їхньої техніки в районі Давидового Броду й Правдиного на Херсонщині.

Атакували окупантів українці парою гелікоптерів.

Зрештою 7 липня російська армія на Півдні втратила:

Зараз дивляться
  • 12 солдатів,
  • танк,
  • гаубицю Мста-Б,
  • склад боєприпасів,
  • безпілотник Орлан-10.

Загалом ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування Південь напружена, динамічна, але під контролем Сил оборони.

– Нових ударних угруповань армія РФ не створює, діє за тактикою артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак, – зазначають в ОК Південь.

Зокрема, під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 безуспішно застосував керовані ракети типу “повітря-повітря” по парі українських штурмовиків.

Невдалою для російських військових стала й атака ударним гелікоптером Ка-52 по українських позиціях у Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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