Липень, 08 в 21:56

Зараз ознак формування наступу російських загарбників на Запорізькому напрямку не спостерігається.

Так вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– Ознак формування наступу на Запоріжжя я не бачу, – зазначив він.

Жданов каже, що аналізував інформацію щодо цього, яка є у відкритому доступі. Так, відомо, що російські війська відвели частину сил із Запорізького напрямку, щоб посилити Луганський напрямок.

Зараз дивляться

Також він нагадав, що в результаті обстрілу аеродрому у Мелітополі знищені великі запаси боєприпасів, палива, техніки, військово-технічного майна і навіть особового складу.

– За неперевіреною інформацією, там знищено до батальйону російських загарбників. Тобто 300 поранених, 200 вбитих, – розповів Жданов.

Експерт звернув увагу й на те, що партизани підірвали залізничний міст у напрямку Мелітополь – Токмак. Тому виникає питання щодо постачання боєприпасів з Мелітополя у район Токмака, звідки міг початися наступ окупантів.

– Хоча російська армія нелогічна та інколи непередбачувана. Можливо, вони малими силами почнуть наступ, і сподіватимуться, що логістика запрацює без залізної дороги, – додав Жданов.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 7 липня попередила, що російські війська можуть намагатися наступати у бік Запоріжжя.

Водночас Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях протягом 8 липня зазначав, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії на лінії зіткнення.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова

Фото: Генштаб ЗСУ