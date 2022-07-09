Липень, 08 в 23:19

Українські захисники відбили спробу наступу російських загарбників на Слов’янськ у Донецькій області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live. За його словами, ЗСУ знищили танкову роту і понад 200 окупантів.

– Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно під час спроби наступу. Це напрямок з Ізюму на Слов’янськ. Танків завалили десь 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону, – зазначив він.

Арестович також розповів, що ЗСУ вдалося відбити ворожу атаку, а армія РФ втратила загиблими понад 200 осіб.

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– Спроба штурмувати провалилася. Вони спробували рухнутися і подивитися на потенціал цього руху, – додав експерт.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ 8 липня також зазначали, що наступальні дії окупантів у районі Богородичного провалилися в результаті вогневого ураження. Загарбники зазнали втрат і відійшли.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, армія РФ втратила близько 36 900 своїх вояк, а за минулу добу ще 250 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ