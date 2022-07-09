Липень, 09 в 0:15

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, з чим пов’язана причина тактичної паузи у наступі російських загарбників.

За його словами, противнику необхідно добудувати систему управління, перегрупуватися та накопичити резерви. Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін Live.

Крім того, українські захисники ослабили противника, особливо на Херсонському напрямку. Також ЗСУ успішно відпрацювали тилові угруповування ворога.

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Арестович повідомив, що росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.

– Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод Топаз, Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення, – додав радник голови ОП.

За даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, роблять паузу, щоб поповнити сили перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

Також РФ станом на 8 липня може зосереджувати техніку в напрямку Сіверська Донецької області, що орієнтовно на 8 км західніше поточної лінії фронту, яку займає РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ