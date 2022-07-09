Липень, 09 в 9:03

Російські окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донецької області. Вони ведуть обстріли по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, поки що ніякої оперативної паузи, про яку оголосив ворог, не спостерігається.

Окупанти атакують і обстрілюють наші території з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Але українські військові мужньо тримають оборону.

Зараз дивляться

– Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека всюди – від Кремінної до Попасної, – пояснив Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що лише вночі зафіксували вісім артилерійських обстрілів з боку загарбників, три – мінометні. Крім того, росіяни завдали дев’ять ракетних ударів.

Загалом, за словами Гайдая, окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай