“Це захист нашої спільної свободи”: Зеленський про звернення до парламентів ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що його звернення до парламентарів Європейського Союзу мають на меті захист спільної свободи.
Про це він заявив під час традиційного звернення в ніч з 8 на 9 липня, коли прямував поїздом до української столиці.
Він нагадав, що протягом 8 липня працював на виїзді – у Кривому Розі, Дніпрі та в області.
– Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область, – розповів президент.
Володимир Зеленський окремо згадав про Героя України підполковника Олега Грудзевича, якому під час візиту на передову вручив “Золоту Зірку”. Цей український захисник, який є командиром танкового батальйону, зміг вивести підрозділ з оточення без втрат та в бою знищити російську диверсійну групу.
– Дуже сильна людина, відчувається, – сказав президент про підполковника Грудзевича.
Крім того, Володимир Зеленський згадав про свій візит до лікарні імені Мечникова у Дніпрі, щоб особисто подякувати усім лікарям та медичним сестрам, які щоденно рятують наших військових і цивільних після поранень.
– Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей, – сказав він.
Крім того, президент вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень.
Окремо президент згадав своє звернення до парламенту Словенії, який відбувся з передової.
– Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції, – сказав Володимир Зеленський.
Крім того, президент України провів наради з керівниками Дніпропетровщини – як військовими, так і цивільними.
– Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя, – сказав президент.
Президент також привітав головкома ЗСУ Валерія Залужного, який 8 липня мав День народження.
– Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу, – сказав президент.
Зеленський також значну частину звернення присвятив мусульманській громаді, яка 9 липня починає відзначати Курбан-Байрам.
– Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму, – сказав президент.
Наприкінці звернення він привітав мусульман кримськотатарською мовою та ще раз із початком свята Курбан-Байрам.