Липень, 09 в 1:20

Президент Володимир Зеленський заявив, що його звернення до парламентарів Європейського Союзу мають на меті захист спільної свободи.

Про це він заявив під час традиційного звернення в ніч з 8 на 9 липня, коли прямував поїздом до української столиці.

Він нагадав, що протягом 8 липня працював на виїзді – у Кривому Розі, Дніпрі та в області.

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– Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область, – розповів президент.

Володимир Зеленський окремо згадав про Героя України підполковника Олега Грудзевича, якому під час візиту на передову вручив “Золоту Зірку”. Цей український захисник, який є командиром танкового батальйону, зміг вивести підрозділ з оточення без втрат та в бою знищити російську диверсійну групу.

– Дуже сильна людина, відчувається, – сказав президент про підполковника Грудзевича.

Крім того, Володимир Зеленський згадав про свій візит до лікарні імені Мечникова у Дніпрі, щоб особисто подякувати усім лікарям та медичним сестрам, які щоденно рятують наших військових і цивільних після поранень.

– Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей, – сказав він.

Крім того, президент вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень.

Окремо президент згадав своє звернення до парламенту Словенії, який відбувся з передової.

– Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, президент України провів наради з керівниками Дніпропетровщини – як військовими, так і цивільними.

– Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя, – сказав президент.

Президент також привітав головкома ЗСУ Валерія Залужного, який 8 липня мав День народження.

– Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу, – сказав президент.

Зеленський також значну частину звернення присвятив мусульманській громаді, яка 9 липня починає відзначати Курбан-Байрам.

– Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму, – сказав президент.

Наприкінці звернення він привітав мусульман кримськотатарською мовою та ще раз із початком свята Курбан-Байрам.